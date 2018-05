Veel koekenpannen verprutsen je eitje

De Consumentenbond testte een hele serie antiaanbakpannen voor de gids van juni die vandaag verschijnt. Pannen zonder teflon, want dat staat in een kwade reuk sinds wetenschappers ontdekten dat een giftig stofje in de baklaag (PFOA om precies te zijn) kanker kan veroorzaken.

Het slechte nieuws: 9 van de 17 pannen waarin spiegeleieren werden gebakken zonder olie of boter toe te voegen, kregen een vette onvoldoende. Of ze nou duur waren (Fissler SensoRed van 100 euro, Fonignac van 60 euro) of goedkoop (Hema 10 euro, AH 14 eur, Tefal Starters 22 euro, Ikea Oumbärlig 15 euro).

Tussen de pannen zijn enorme verschillen, constateren de testers. Zoals de prijs niet voorspelt of een pan goed is, zo doet de soort antiaanbaklaag dat ook al niet, net zo min als het merk. Wat wel een indicatie is? Een pan met een ruwe baklaag bakt aanvankelijk niet zo fijn, maar wel na een tijdje als de bodem gladder wordt. Verder werken pannen over het algemeen beter als de bodem dikker is dan de panwand. Dan gaat de hitte in de bodem zitten, niet in de wand. En een sandwichbodem - eentje met meerdere lagen - is het best. Die zijn ook beter bestand tegen kromtrekken.