Veel ouders voelen zich schuldig als ze kinderen ongezond eten voorzetten

Het werkt zit erop, de file viel mee en het is gelukt om op tijd bij de kinderopvang aan te tikken voor de kleintjes. Genoeg reden om opgelucht adem te halen. Maar er moet ook nog een avondmaal op tafel komen. Op dat moment gaat het weleens mis met het heilige voornemen om gezond te eten. Zes van de tien ouders kampen met een schuldgevoel als ze hun kinderen iets ongezonds voorzetten, blijkt uit de enquête van Uber Eats onder 1139 respondenten.



Marianne de Groot (55) weet er alles van. Ze vertrekt om half acht van huis, staat de hele dag voor de klas en komt na vijven thuis. Geregeld is ze dan te moe om te koken. ,,Af en toe lukt het om vooraf te koken. Dan vries ik het in. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo lekker, vers smaakt beter. Dan wordt het pizza of macaroni met ham en kaas.”



Ze zorgt in haar eentje voor haar 14-jarige zoon. Van die puber hoeft ze niets te verwachten. Die ligt meestal op de bank. ,,Hij zou meer kunnen doen, ja.” Dat schuldige gevoel bekruipt De Groot weleens. ,,Een fruiteter is het ook niet, maar soms heeft hij een manier en dan eet hij ineens allemaal paprika's of mango's. Daar stop ik hem dan vol mee.”

Zelf koken

Dan maar makkelijk, die neiging kennen veel ouders. De enquête laat zien dat bijna de helft van de ouders (46 procent) zich ook schuldig voelt als ze niet zelf koken. Een vijfde van de ouders geeft aan sociale druk te voelen om dat wel te doen.

Diana Droog kent dat gevoel. ,,Toen mijn zoontje van 3 nog een baby was, werkte ik veel avonden en dan zorgde mijn man voor hem”, vertelt de 32-jarige. ,,Hij at twee of drie keer per week een potje Olvarit of andere babyvoeding. Dat is helemaal niet ongezond, maar ik merkte dat andere ouders daarop neerkeken. Oh, maak je het niet zelf? Ik merkte dat veel jonge ouders die sociale druk wel voelden. Terwijl: iedereen doet het zo goed en zo kwaad als het kan.”

Van sociale druk heeft Claudia Vesters dan weer geen last. Zij ontdekte hoe gezonde voeding haarzelf, haar zonen en partner hielp om zich veel beter te voelen. ,,Ik heb lang slecht voor mijn gezin gezorgd. Pas toen de jongste een jaar of 13 was, zijn mijn ogen geopend.” Ze ontdekte de kracht van voeding, zoals ze het zelf omschrijft. ,,Ik deed alle kant-en-klare producten, zakjes en pakjes de deur uit. We zijn veel puurder gaan eten. Mijn jongste hoeft inmiddels geen medicatie meer te gebruiken om rustig te worden.” Vesters heeft er inmiddels haar werk van gemaakt. Ze helpt vrouwen met hun leefgewoonten. ,,Ik weet wat het is, ik was tien jaar geleden een oude vrouw. Nu voel ik me tien jaar jonger.”

Bleekselderij en banaan

Toch gaat het ook weleens mis, zelfs bij haar. Afspraken lopen uit, de dag verloopt anders. ,,Of ik ben vergeten het vlees uit de vriezer te halen. Oh help, denk ik dan.” Voorheen zou ze dan een frietje hebben gehaald. ,,Nu zorg ik dat ik altijd een pakket in huis heb om verse soep te maken. Of ik maak iets met diepvriesgroenten.” En: de jongens (18 en 22 inmiddels) krijgen elke dag een smoothie met veel spinazie, bleekselderij, avocado en bananen. ,,Hoe hun dag ook loopt, dan hebben ze alvast een goede start.”

De meeste ouders staan overigens best vaak in de keuken, zo blijkt uit de enquête. Van de werkende ouders slaagt meer dan de helft (56 procent) erin om 5 à 6 dagen zelf te koken. Eten bestellen wordt als de uitzondering gezien. Zo'n 35 procent van de ouders zegt alleen te bestellen bij speciale gelegenheden. Voor 82 procent is het een verwenmoment.