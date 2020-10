Veel te zwaar? Je lichaam reageert erop met een chronische ontsteking

Pompoen nodig? Rij je toch even naar de Pumpkin drive thru

17 oktober GROESBEEK - Voorgaande jaren konden mensen in de weken voor Halloween zelf pompoenmaskers komen snijden. Maar dat kan nu niet vanwege de coronacrisis. Vandaar dat Laura en Chris Poelen op de hoek van de Zevenheuvelenweg en de Derdebaan in Groesbeek nu een pumpkin drive thru hebben.