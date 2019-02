Vega's doen eigen 'vleeskeuring’ in nieuwe datingapp

Alleen: waar vind je die potentiële partner met dezelfde leefstijl? Niet bij andere apps. Bij Veganific zie je meteen of iemand vegetariër of veganist is. En een foto, net als bij andere populaire datingapps. En net als bij bijvoorbeeld Tinder is er een soort ‘vleeskeuring': wie zich aanmeldt plaatst ook een foto en als het profiel je aanspreekt, dan swipe je naar rechts. ,,We hebben lang nagedacht over de manier van kiezen, maar uiteindelijk kwamen we toch hierop uit omdat mensen swipen gewend zijn. We hoefden niet het wiel opnieuw uit te vinden.’’

Nu is het nog gratis om je aan te melden bij de app (die te downloaden is in de Google Playstore en in de Apple App Store). Bij de grens van 5.000 gaan de leden betalen voor een lidmaatschap van 1,3 of 6 maanden. Dit is ook bedoeld om de app exclusief te houden voor wievegaminded is, aldus De Vries.