Vegaballen: eentje lijkt wel echt gehakt, maar pas op voor de spons

Koken & Eten Falafelsa­la­de met couscous

10:00 Salade in de winter is niet altijd een succes, zo koud! Maar probeer deze lekkere falafelsalade eens. Het fijne (en handige) is dat je deze salade zowel warm als koud kunt eten. Gooi restjes dus niet weg. Deze kun je de volgende dag goed meenemen naar je werk.