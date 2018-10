Vegaburgers: exemplaren met een bite zijn schaars

Er was een tijd waarin je als vegetariër niet bepaald een rijke keuze aan vleesvervangers had. Pancras Dijk weet het nog. De jaren 80. Zijn moeder op de vegetarische toer. En steeds weer die knoertharde gierstkorrels, weeïge watergruwel of erger: de sponzige tofuschijven. Pancras: ,,Op zich was er weinig mis mee, maar je moest wel weten hoe je die tofu moest bereiden. Mijn moeder liet de plakken gewoon als een biefstukje sudderen in de pan. Met harde, gortdroge tofu als gevolg.''



Niet verwonderlijk dus dat Dijk uiteindelijk weer naar het vlees zou grijpen. Let wel: met mate. ,,Het besef dat elke dag vlees eten niet meer te verantwoorden is, dringt steeds meer door. We kunnen prima zonder. Ik geloof niet dat we een soort neanderthalers zijn die per se op een homp vlees moeten kluiven.''



Ook panelleden Liesbeth en Marijne Thomas kiezen als overtuigde flexitariërs al lang niet meer dagelijks voor vlees en vis. Zelfs in hun geliefde Duitse keuken wint plantaardig voedsel terrein, bewijzen ze met hun kookboek Koch!, een vegetarische en culinaire ode aan onze oosterburen in enkel vleesloze recepten. Marijne: ,,Het draait natuurlijk al lang niet meer alleen om bratwurst en schnitzel.''



Dat tijden veranderen is ook in het supermarktschap te zien. Hoewel de gemiddelde Nederlander nog altijd 38 kilo vlees per jaar wegwerkt, raken ook alternatieven van onder meer linzen, falafel, zeewier, bieten, bonen en broccoli steeds meer ingeburgerd. Qua eiwit- en ijzergehalte doen de vegetarische burgers niet onder voor vlees, concludeerde de Consumentenbond vorig jaar al. En met vijf keer minder CO2-uitstoot en watergebruik zijn ze onderaan de streep bovendien aanzienlijk vriendelijker voor het milieu, aldus hetzelfde onderzoek.