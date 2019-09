Vegan Streaker Boos over Haribo-snoepjes die stierenvechten 'promoten': 'Een matador is een killer, uit de handel!’

De ‘Haribo Matador Mix’ is een van oorsprong Deens product, dat in 1983 op de markt kwam en vernoemd is naar de toen zeer populaire Deense televisieserie ‘Matador. In die serie wordt Denemarken getoond tijdens de economische wereldcrisis in de jaren 30 van de vorige eeuw. De hoofdpersoon is een verkoper, die in de loop der jaren uitgroeit tot zeer succesvol ondernemer. In de televisieproductie verwijst de matador ‘niet naar een stierenvechter’, meent een woordvoerder, ‘maar naar de Deense benaming van het gezelschapsspel Monopoly’.