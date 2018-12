Vegetarisch broodbeleg: hoeveel gezonder dan vleeswaren?

Rauwe ham, salami, runderrookvlees, ontbijtspek en bacon. Je kunt het beter niet vaker dan een keer per week eten, zegt het Voedingscentrum. En voor vleeswaren als kipfilet, ham, boterhamworst, kalkoenfilet en knakworsten geldt: een keer per dag een portie. Vleeswaren zijn nu eenmaal vaak vet en erg zout.

Bovendien: bewerkt vlees, waartoe ook vleeswaren behoren, wordt in verband gebracht met hart-en vaatziekten en darmkanker, zegt het kenniscentrum. Eet vleeswaren daarom met mate.



Maar helemaal niet meer eten? De Vlaamse Sanne Mouha, diëtiste, vindt een verbod overbodig. ,,Als jij morgen bij het ontwaken enorm veel zin hebt in een boterham met ham of salami, mag je die gerust eten. Let alleen op dat je niet overdrijft.”

Mouha haalt het onderzoek dat dat uitwees dat een teveel aan vleeswaren gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. ,Zo heb je bijvoorbeeld een verhoogd risico op het krijgen van darmkanker als je veel vleeswaren eet. Hoe dat precies komt, is nog niet bekend, maar de kans is heel groot dat het te maken heeft met het verwerkingsproces dat charcuterie ondergaat voor het in de winkelrekken komt.”

Je loopt pas een verhoogd risico als je echt véél vleeswaren consumeert, zegt Mouha. ,,En het is voor alle duidelijkheid ook niet zeker dat je er effectief darmkanker van krijgt. Maar als je dagelijks zes boterhammen met charcuterie eet, en je doet dat jaren aan een stuk, heb je wél een verhoogd risico.”

Gezond of caloriearm?

Toch kregen we in het verleden altijd te horen dat vleeswaren zoals kipfilet en filet americain véél gezonder waren dan vlees- of eiersalade. Hoe zit dat dan precies? ,,Je moet op vlak van beleg een onderscheid maken tussen de begrippen gezond en caloriearm. Salades zijn niet per se ongezonder dan vleeswaren, maar bevatten wél veel meer calorieën, omdat er veel vetstoffen aan worden toegevoegd. De algemene richtlijn is dat je het best kunt kiezen voor broodbeleg dat niet meer dan 280 calorieën bevat per 100 gram.”

Eiwitten en vezels

Kies je voor een vegetarisch of veganistisch dieet, dan moet je volgens Mouha vooral opletten dat je genoeg vitamine B12 en voldoende eiwitten binnenkrijgt. ,,En net daar wringt de schoen bij vegetarisch beleg, want dat bevat vaak amper tot geen eiwitten. Ben je vegetariër of veganist? Kies dan zo vaak mogelijk voor eiwitrijk beleg, zoals hummus. Maar er zijn ook tal van voordelen aan vegetarisch beleg, en dan vooral aan vegetarische spreads. Zo bevatten ze meer vezels dan de niet-vegetarische varianten. De verklaring is simpel: ze worden meestal gemaakt van groenten. Een traditionele vleessalade bevat bijvoorbeeld maar 0,6 gram vezels, terwijl sommige paprikaspreads er maar liefst 6 gram van bevatten. Tien keer zo veel dus.”

Lekker gevarieerd

Als je evenwichtig wil eten en géén overtuigde vegetariër bent, is het volgens Mouha belangrijk erop te letten dat je voldoende afwisselt tussen vegetarisch beleg en beleg met vis of vlees. In het laatste geval kunje beter voor vers vlees of restjes daarvan kiezen dan voor charcuterie.



,,Eet je elke dag boterhammen? Zorg er dan gewoon voor dat je dat van alles in huis hebt - magere charcuterie, vegetarisch beleg, kaas, jam. Wissel elke dag af. Of eet een boterham met kaas, eentje met iets vegetarisch en eentje met vlees. Ook vis kun je perfect op je boterham leggen. Het belangrijkste is dat je varieert!”

Het Voedingscentrum adviseert je boterham vooral met groente, fruit en vis te beleggen: met paprikaspread, plakjes banaan, plakjes aardbei, makreelspread met rucola, doperwtjesspread, geraspte wortel met rozijnen, sla met plakken avocado of gegrilde groente bijvoorbeeld. Of een gekookt ei met tomaat. Op de site staan recepten.