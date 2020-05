Veilig en toch met gezelschap tafelen? Restaurant zet panda’s op stoelen

In deze spa kun je straks baden in bier: ‘Wonderen hoef je er niet van te verwachten’

19 mei In het najaar krijgt Brussel er een nieuwe trekpleister bij: de eerste Belgische bierspa: in een houten jacuzzi een uur baden in blond Belgisch bier. Dermatoloog Thomas Maselis onthaalt het idee met de glimlach ‘maar het voornaamste effect zal zijn dat je naar bier zal ruiken.’