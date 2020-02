Veiling ‘perfecte’ verzameling: Gooding wilde whisky van elke distilleerderij

Hoe bijzonder de verzameling is, blijkt wel uit de beschrijving die het veilinghuis over Richard Gooding (1946-2014) geeft. Hij was een Amerikaanse privéverzamelaar uit Colorado en deed er decennia over het creëren van wat hij noemde ‘The Perfect Collection’.



Regelmatig reisde hij naar Schotland, speurend naar speciale flessen op veilingen en bij distilleerderijen. De collectie was tot voor kort opgeslagen in de ‘pub’ van Gooding. Die speciale kamer in zijn familiehuis in Colorado was speciaal ontworpen om elk van zijn whisky’s in al hun glorie te tonen.