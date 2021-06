Veiling van exquise Bourgogne-wijnen brengt 6 miljoen euro op

David tegen Goliath in wijnstad Nijkerk: ‘Als het niet lekker is, heeft het geen zin’

20 juni Ze zijn klein begonnen, maar hebben de ambitie om prestigieuze wijnen te maken. Naast wijngaard de Breede Beek is er nu ook een andere wijngaard in Nijkerk: Wijnhoeve Middeldorp. Over David tegen Goliath.