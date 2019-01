Verborgen probleem: de man van middelbare leeftijd die zich stiekem volvreet

In Nederland leven zo’n 5600 mensen met anorexia. Hiervan is 95 procent vrouw. Er zijn 22.000 mensen die boulimia hebben, waarvan ook 95 procent vrouw is. Een eetstoornis treft niet alleen vrouwen, benadrukt psycholoog Esther Jansen van Co-eur, centrum voor obesitas en eetstoornissen.



Zij vraagt aandacht voor een eetstoornis waar relatief veel mannen mee te kampen hebben. In Nederland leiden 160.000 mensen aan een eetbuistoornis, ook wel binge eating disorder (BED) genoemd. Dat blijkt uit cijfers van Novarum, een Nederlands behandelcentrum voor eetstoornissen. Dit is 30 keer zoveel als het aantal mensen met anorexia. Hiervan wordt geschat dat de verdeling man - vrouw gelijk is, volgens Elske van den Berg, directeur van Novarum.