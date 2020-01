Vereniging Chinees-Aziatische Horeca: ‘Geen enkele reden om niet bij de chinees te eten’

CoronavirusDe zorgen om de verspreiding van het coronavirus nemen toe. De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways heeft alle vluchten van en naar China geschrapt en ook in Nederland wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Zo ook door de Vereniging Chinees-Aziatische Horeca (VCHO). Is het bijvoorbeeld nog wel veilig om in een Chinees restaurant te eten?

,,Er is geen enkele reden om níet in een Chinees restaurant te eten”, vindt Shella Cortissos van de VCHO. Volgens haar zijn er ook geen signalen dat Nederlanders wegblijven uit de restaurants. ,,Er is in Nederland nog niets aan de hand.”

Wel heeft de organisatie het advies gegeven aan Chinese restauranthouders om werknemers die in China zijn geweest nog even niet aan het werk te zetten. ,,We hebben ze aangeraden om in ieder geval tijdens de incubatietijd die werknemers nog even in quarantaine te houden.”



De incubatietijd is de periode tussen de besmetting en het moment dat de eerste symptomen van de ziekte optreden. Omdat het coronavirus tijdens de incubatietijd al besmettelijk is, kun je zonder dat je zelf weet dat je ziek bent anderen besmetten.

Wat betreft het eten dat in de restaurants wordt geserveerd hoeven liefhebbers van de Chinese keuken zich ook geen zorgen te maken, verzekert Cortissos. ,,De meeste producten die worden gebruikt komen niet uit China. Alleen droge producten worden nog wel eens in China gekocht. Daarin kunnen virussen niet overleven.”



De organisatie houdt in ieder geval een stevige vinger aan de pols en overlegt met instellingen zoals de GGD om de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.

‘Verstandig advies’

Lucas Chong van restaurant Hong Kong in Rotterdam vindt het een goede zaak dat de VCHO de situatie in de gaten houdt. ,,Het is een heel verstandig advies. Ik denk persoonlijk dat het vooral goed is dat gasten weten dat we ermee bezig zijn en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.” Zelf heeft de restauranthouder geen personeel dat in China is of is geweest.

Bij de Aziatische supermarkt Amazing Oriental in Rotterdam is het personeel wat waakzamer. Veel werknemers dragen daar een mondkapje. Manager Li Ying Hu vertelt dat ze dit vrijwillig doen om zichzelf te beschermen. ,,We komen met zoveel mensen in aanraking elke dag. Je kunt niet zien of iemand in China is geweest. Nederlanders kijken je vaak raar aan als je een mondkapje draagt of vinden het overdreven, maar in Azië is het heel normaal. Het heeft dus vooral te maken met wat je gewend bent.”

Markt