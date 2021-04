Vergeet koffie, schrap de wijn! Drink eens thee, zegt Sevgi: ‘Het is veel meer dan een dorstlesser’

Imker Abdelkader werd ooit 124 keer gestoken door bijen: ‘Mijn voeten waren zo dik, ik kon geen schoen aan’

7 april Nijkerker Abdelkader Saidi begon zeven jaar geleden met imkeren, maar leerde al veel over de bijenhouderij van zijn opa in Marokko. ,,Ik kom echt uit een imkerfamilie. Mijn opa had langwerpige korven, gemaakt van bamboetakken. Deze werden gevlochten en gaten werden dichtgemaakt met mest. We konden de honing zo van de raat af eten.”