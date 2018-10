Verleidingstrucs in de supermarkt: ‘De melk staat niet voor niets achterin’

Het valse aanbiedingenschap

Teun van de Keuken: ,,De supermarkt is er op uit om je producten te laten kopen die je niet op je lijstje had staan. Een schap met aanbiedingen, vaak op de kop van een rij, is zo’n prikkel waar je aandacht op blijft hangen en je uit je vaste rondje haalt. Nu is het zo dat sommige listige supermarkten spullen op de aanbiedingenplek zetten terwijl ze helemaal niet in de aanbieding zijn. Daardoor krijg je ten onrechte een signaal in de hersenen - ‘een koopje!’ - en heb je een grotere kans op een impulsaankoop. Kijk maar eens, het gebeurt heel vaak.”