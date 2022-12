Verse vis is nog nooit zo duur geweest, en dat een paar dagen voor Kerstmis

Koken & Eten Jim (33) is chefkok met Michelin­ster in Thailand: ‘Honderd procent naar mijn zin’

Westland heeft geen restaurant met een Michelinster, maar wél een chef-kok die er opnieuw één heeft gekregen. Op het eiland Phuket in Thailand sleepte Jim Ophorst (33) vier jaar geleden als jongste chef in Azië voor het eerst een Michelinster in de wacht. Met zijn nieuwe restaurant gaat hij komend jaar vol gas voor een tweede ster. ,,Dit wordt één van de mooiste restaurants van Thailand.”

