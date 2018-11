Vet is lang niet altijd de vijand: ‘Een klein vetlaagje is zelfs heel belangrijk’

Koken & etenArm vet! Zo verguisd, zo onbemind. Een hinderlijke hoop blubber die nergens goed voor is en waar je het best zo snel mogelijk vanaf komt, luidt het vaak. Onterecht, want vetweefsel is een complex orgaan met belangrijke functies. Professor Samyah Shadid van het Universitair Ziekenhuis Gent legt uit waarom vet zo slecht niet is.

Professor Samyah Shadid is kliniekhoofd endocrinologie en stofwisselingsziekten aan het UZ Gent. ,,Voedsel levert stoffen die onmisbaar zijn als brandstof, maar ook voor het aanmaken van bijvoorbeeld cellen, hormonen en afweerstoffen”, zegt zij.

,,Koolhydraten, eiwitten en vetten — onze brandstoffen — geven ons de energie om onze motor draaiende te houden. Eten we meer dan we meteen nodig hebben, dan gaat dat overschot naar onze ‘voorraadtanks’. Een deel wordt als glucose opgeslagen in onze cellen, vooral in lever en spieren voor snelle energietoevoer. Wanneer we lang niet gegeten hebben of gaan hardlopen, is het handig om terug te kunnen vallen op een energievoorraadje ín de spieren.”

,,Een ander deel wordt als triglyceriden — ‘vetmoleculen’ — opgeslagen in de cellen van ons vetweefsel. Het is ons appeltje voor de dorst. Hebben onze organen een extraatje nodig, dan worden de vetmoleculen in onze vetcellen verbrand en omgezet in energie.”

Wit vet: onze voorraadkast

Wie vet zegt, denkt vermoedelijk alleen aan de kussentjes rond buik, heupen en billen. Maar opmerkelijk genoeg hebben we twee soorten vetweefsel: wit en bruin. In een volwassen lichaam is bijna al het vetweefsel ‘wit’. Het slaat de vetten en suikers op die je te veel eet en geeft ze indien nodig vrij als energie.

,,Dit type vet kan onderhuids zitten, maar ook ‘visceraal’, rond je organen. Een klein onderhuids vetlaagje kan geen kwaad en is zelfs heel belangrijk. Als je er te weinig van hebt, word je ook ziek. Maar heb je er te veel van, dan stijgt je risico op onder meer hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Visceraal vet zie je niet langs de buitenkant, maar hoopt zich op in je buik. En dat heeft nog meer nadelige effecten op de stofwisseling dan onderhuids vet.”

Bruin vet: ons kacheltje

Bruine vetcellen doen iets anders: ze zetten overtollige brandstoffen om in warmte. Baby’s worden geboren met veel bruin vet en dat is perfect biologisch te verklaren: vlak na onze geboorte zijn onze spieren nog niet ontwikkeld en kunnen we nog niet rillen om onszelf op temperatuur te houden. Dus stoken we ons lichaampje warm met de energie uit onze bruine vetcellen. Na de peutertijd zorgen vooral spieren voor de warmteproductie en neemt de hoeveelheid bruin vet snel af.

Toch hebben ook volwassenen nog een beetje bruin vet, alles bij elkaar zo’n 50 tot 100 gram. Bij baby’s zit het tussen de schouderbladen, bij volwasssenen vlak bij de hoofdslag­aders en het hart. Onderzoekers vermoeden een verband met de verwarmende functie van bruin vet: op die cruciale plaatsen moeten we op temperatuur blijven.

Stop, genoeg!

Naast miljarden vetcellen bestaat ons vetweefsel ook voor een kwart uit bindweefsel dat de zachte laag bij elkaar houdt, en uit vloeistoffen, bloedvaten en zenuwen. Kortom, vet is meer dan een opslagkamer, het is een volwaardig en erg actief orgaan dat een heleboel processen in ons lichaam mee stuurt.

,,Dat heeft vooral te maken met de hormonen en andere stoffen die vetweefsel aanmaakt en die effect hebben op onze andere organen”, zegt professor Shadid. ,,Leptine bijvoorbeeld regelt voor een stuk onze verzadiging en onderdrukt ons hongergevoel. Maar het blijkt vooral belangrijk bij een tekort aan vetweefsel: je vetcellen laten je hersenen weten dat er te weinig vet is en dan krijg jij de drang om te eten.”

Overal verleidingen

Sommige wetenschappers menen perfect te weten waarom afvallen zo’n lastig karwei is: moeder natuur wéét dat een zekere hoeveelheid vet goed is voor ons, en steekt spaken in de wielen. Volgens professor Shadid ligt het een stukje ingewikkelder.



,,Overtollig gewicht kwijtraken is om een heleboel redenen lastig. Omdat je actief je best moet doen om calorieën te verbranden, maar ook omdat je actief je best moet doen om niét te eten. Eten is overal en altijd beschikbaar en we worden bovendien de hele tijd verleid, ook al hebben we geen trek. Daarbij komt dat we steeds minder bewegen, omdat zowat alles geautomatiseerd is.”

,,De beste aanpak? Veel bewegen, je levensstijl veranderen en vooral verleidingen uit de weg gaan. Want het aanbod is zo overweldigend dat na honderd keer ‘nee’ een onvermijdelijk ‘ja’ volgt.”