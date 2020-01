‘Vet staat ten onrechte in slecht daglicht’

,,Vet staat vaak onterecht in het verdomhoekje. In de jaren 50 zijn er onderzoeken gepubliceerd die de relatie tussen het eten van vet en hartaanvallen zouden aantonen. Sindsdien is vet overal uitgehaald, eten we veel magere producten en worden veel meer koolhydraten geconsumeerd”, aldus De Jong, die mensen helpt met ademhalingsoefeningen, slim sporten en iets verstandiger eten. Hij is geen ‘gezondheidsfreak, want hij is dol op Leffe Blond en chocolade M&M’s eet hij graag bij de koffie.

,,Uit het onderzoek blijkt het iets genuanceerder te liggen. De relatie tussen vet eten en hartaanvallen is niet goed aangetoond en vet is lang niet zo ongezond als men dacht", aldus De Jong. ,,Onder andere door de ban op vet eten zijn we veel meer koolhydraten gaan eten. Aardappelen, rijst, pasta, maar ook snoep, koek en chips. Juist hier blijken we dik van te worden. Niet van vet.’

Vet verbranden

,,We verbranden tegenwoordig vooral suikers: we eten veel suiker (koolhydraten), we ademen te snel in rust en als we sporten dan doen we dat (té) intensief. En dat is zonde. We hebben namelijk veel meer vet dan suikers in ons lijf om te verbranden. Aan suikers hebben we ongeveer 2.000 calorieën op voorraad, terwijl we van vetten wel 100.000 calorieën kunnen hebben.”

Vetten en suikers

,,De verbranding van vetten verloopt anders dan die van suiker. Suiker is een snel beschikbare brandstof, waarvan we minder op voorraad hebben en die we sneller verbranden. Vetten hebben we veel meer op voorraad en verbranden we langzamer, je kan er langer op teren. Je lijf pakt dus heel graag suiker als brandstof, terwijl we daar minder van hebben. Het is dus heel nuttig om je lijf te leren om ook vetten te verbranden. Dat kan onder andere door de juiste voeding te eten. Vetten. Eigenlijk is het vrij simpel: wat we eten verbranden we. In mijn praktijk moedig ik mensen juist aan om wat vetter te eten en iets te minderen met koolhydraten. En dat werkt. Je valt sneller af en je hebt minder honger.”

Vet eten heeft namelijk vele voordelen. Dat ziet De Jong, maar ook steeds meer anderen wijzen daarop. Zoals William Cortvriendt, die met zijn tv-programma Hoe word je 100 mensen met overgewicht hielp. En de Belgische kookboekenauteur Pascale Naessens predikt al jaren: meer goede vetten en minder koolhydraten. Er woedt zelfs al jaren een ‘oorlog’ tussen de twee kampen die discussiëren over de vraag hoe belangrijk/schadelijk vet en koolhydraten nu eigenlijk zijn.



De Jong somt een voordelen van goede vetten paar op. ,,Vet zorgt ervoor dat je sneller verzadigd raakt. Je eet minder en je zit langer vol. Juist hierdoor neem je weer minder tussendoortjes. Je hebt minder ‘snaai-behoefte’. Vet eten zorgt ervoor dat je ook vet verbrandt. Als je vet eet heb je minder hoge bloedsuikerspiegels en wordt er minder insuline afgegeven door de alvleesklier. Dat is gunstig, want hoe meer insuline, hoe meer vetopslag. Hoe minder insuline, hoe meer vetverbranding. Vet heeft vele functies, zoals het transport van hormonen, het is een oplosmiddel voor vitamines en het is een bouwstof voor celmembranen. Je hebt ze dus gewoon keihard nodig.”