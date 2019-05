Victoria Beckham drinkt ‘maanwater’ om te detoxen: volstrekte onzin

‘Maanwater’ klinkt magisch maar het is geen hogere wiskunde. Je kunt het makkelijk zelf maken. Het is namelijk simpelweg water dat een nachtje buiten heeft gestaan tijdens volle maan of de dag daarvoor of erna. Op die manier zou de kracht van de maan geabsorbeerd worden in het water.



Sommige mensen geloven al eeuwen in de helende krachten van dit maanwater, aangezien de maan veel invloed heeft op het water op aarde. Zo zorgt de zwaartekracht van de maan voor eb en vloed. Je zou extra energie krijgen als je er ’s ochtends een glas van drinkt en het zou ook je huid zachter maken als je er je gezicht mee wast. Daarnaast zou het planten die er triestig bijhangen weer tot leven kunnen brengen.



Victoria Beckham zelf schreef er het volgende over op Instagram: ,,Ik ben hier in Laserhof in Duitsland, en ze hebben me zojuist dit water gegeven, wat blijkbaar speciaal water is. Het wordt gebotteld in München, maar alleen als het volle maan is. Het zou erg gezond zijn en ook geweldig voor de huid. Waar kan ik dit halen als ik hier niet meer ben?”, aldus La Beckham.