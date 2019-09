Victoria Beckham eet 3 of 4 avocado's per dag; hoe gezond is dat?

Victoria Beckham eet drie of vier avocado’s per dag om haar huid gezond te houden, vertelde over haar eigen beautylijn in een Britse krant. Is dat echt zo goed voor je huid als zij beweert?

Toen de Britse ontwerpster over haar nieuwe beautylijn vertelde in de krant The Telegraph onthulde zij dat de juiste hoeveelheid vetten eten haar geheim is voor haar stralende huid. Dé reden om dagelijks drie à vier avocado’s per dag te verorberen.

In het interview benadrukt Beckham dat het niet de bedoeling is om er jonger uit te zien. ,,Het past in het ethos van #notperfect”, meent ze. En dat past ook bij haar beautymerk. ,,Ik ga ook geen producten op de markt brengen die beloven je rimpels te laten verdwijnen, want dat is nonsens. We moeten trots zijn op hoe we zijn en de beste, krachtigste versie van onszelf tonen. En daar horen voor mij drie à vier avocado’s per dag bij”, voegde ze daaraan toe.

Fruit en noten

Maar helpen avocado’s écht voor glanzende huid, en is het wel zo gezond? Volgens voedingsexpert Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven niet. ,,Een gezonde en gevarieerde voeding draagt inderdaad bij aan de gezondheid van je huid. Dat zorgt er namelijk voor dat je huid van binnenuit gevoed wordt, maar er zijn geen aanwijzingen dat specifieke voedingsmiddelen of vetten dat doen. Om je huid zo gezond mogelijk te houden, eet je daarom het best volgens de richtlijnen van de voedingsdriehoek (de Belgische variant van de Schijf van Vijf, red.). Dat betekent veel volle granen, groenten, fruit, noten. Avocado’s passen daar ook in, maar we raden zeker niet aan om er dagelijks vier te eten.”

Een avocado heeft ook een aanzienlijke ecologische voetafdruk benadrukt Neven. ,,Hoewel avocado’s goede vetten bevatten, en een goede bron van vezels en verschillende vitaminen en mineralen zijn, kan je aanwezige voedingsstoffen beter uit andere, minder exotische voedingsmiddelen halen.”



Bovendien zijn avocado’s erg calorierijk. Eentje is al goed voor 358 calorieën, eet je er vier per dag, dan heb je al 1432 calorieën naar binnen gespeeld. Daardoor zit je als vrouw al bijna aan de totale hoeveelheid calorieën die je mag opnemen per dag.