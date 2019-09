Victoria Beckham eet drie of vier avocado's per dag; hoe gezond is dat?

De Britse ontwerpster onthulde onlangs aan The Telegraph het geheim van haar stralende huid: precies de juiste hoeveelheid vetten consumeren. Essentieel in haar dieet is het eten van drie of vier avocado’s per dag, aldus Beckham.



Het is niet haar bedoeling om er jonger uit te zien. ,,Het past in het ethos van #notperfect”, aldus de Britse. ,,Ik ga ook geen producten op de markt brengen die beloven je rimpels te laten verdwijnen, want dat is nonsens. We moeten trots zijn op hoe we zijn en de beste, krachtigste versie van onszelf tonen. En daar horen voor mij drie à vier avocado’s per dag bij.”