Vier cheesecake dag met deze heerlijke taart

Strawberry cheesecake

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 130 ºC.

- Smelt de boter.

- Verkruimel voor het deeg de koekjes en meng met de gesmolten boter.

- Vet de taartvorm in met een beetje boter en druk de koekkruimels er stevig in.

- Snijd het vanillestokje open en schraap het merg eruit.

- Meng voor de vulling alle ingrediënten in de keukenmachine tot een gladde massa.

- Schep de vulling op de kruimelbodem.

- Leg een ovenschaal onderin de oven.

- Vul deze met water (hoeft niet warm te zijn).

- Bak de cake in circa 2 tot 2,5 uur in het midden van de voorverwarmde oven.

- Laat de taart afkoelen na het bakken.

- Haal de taart uit zijn vorm en verwarm de aardbeienjam.

- Was de aardbeien en snijd ze in stukjes.

- Meng de aardbeien met de aardbeienjam en bestrijk de taart ermee.