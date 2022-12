Vier kerst met dit feestelijke, betaalbare en makkelijk te maken diner

Voor jou geproefd Beste kant-en-kla­re andijvie­stamp­pot­ten? ‘Goede stamppot is comfort food, van deze knap je niet op’

Andijviestamppot is een grote favoriet in Nederland. Zelfgemaakt is ’ie het lekkerst. Maar waarom moeilijk doen? Supermarkten verkopen kant-en-klare varianten met gehaktballetjes of een spekje. Vier experts proefden blind zes merken.

4 december