Vier redenen om wél koolhydraten te eten

1. Obstipatie

Veel mensen hebben de afgelopen jaren koolhydraten van hun menu geschrapt. Ze willen minder suiker eten en omdat suiker een koolhydraat is hebben ze ook andere meer complexe koolhydraatbronnen overboord gegooid, zoals brood.

De gedachte erachter is dat minder koolhydraten zorgen voor onder meer een stabielere bloedsuikerspiegel en gewichtsverlies. De geraffineerde soorten zoals kristalsuiker, die je vindt in snoep, gebak en frisdrank, kun je inderdaad het best zo min mogelijk eten, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. ,,De voedingswaarde van suiker is laag. Maar wie ook onbewerkte koolhydraten links laat liggen, zoals volkoren rijst, pasta en brood, krijgt op den duur te weinig vezels binnen. In dat geval verarmt de darmflora, waardoor je ontlasting minder zacht wordt. Met als vervelend gevolg obstipatie, oftewel verstopping.''