Vijf recepten met kokos die je een keer móet proberen

Koken & EtenKokos is een veelzijdig ingrediënt, de vrucht past in zoete en hartige gerechten. Vijf recepten die je gemakkelijk thuis kunt maken én je het gevoel geven dat je op vakantie bent in Thailand, India, Marokko of op de Cariben. Spoiler: het laatste gerecht is het beste.

Bombay kokossoep

Om makkelijk te beginnen is het eerste recept een soepje. Volgens Rudolph is dat het enige gerecht dat bijna altijd wel goed komt. Je kunt hem rustig laten pruttelen, terwijl je in de tussentijd geniet van de geur van komijn, gember en kokos die zich in in je keuken verspreidt. Zie hier hoe Rudolph het doet.

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1 ui

- 2 teentjes knoflook

- 2 cm verse gember

- 1 rode peper

- 1 bosje bospenen

- arachideolie

- 2 tl komijnpoeder

- 1.2 l water

- 400 ml kokosmelk

- 1 groentebouillonblokje

- 1 bosje koriander

Naanbrood

- 4 naanbroden

- 2 el mangochutney

Sticky mango-kokosrijst

De naam zegt het al: dit dessert is heel kleverig. Door de combinatie van kokos en mango heb je een fris en smakelijk hapje. Hier zie je hoe de Worsten van Babel (het beruchte kooktrio) het dessert in elkaar flansen.

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 200 g kleefrijst

- 480 ml kokosmelk

- 1 mango

- 3 el suiker

- 12 pecannoten

- kokosmakronen

- 4 eiwitten

- 200 g suiker

- 200 g gemalen kokos

- 1 limoen

Witvisschotel met kokosrijst

Met deze schotel heb je een hele maaltijd met kokos als belangrijke speler. Je kunt er ook voor kiezen om alleen het visje in kokosmelk te maken of juist de garnalen. De eerste is boterzacht en fris van smaak, de laatste is wat pittiger.

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 4 kabeljauwfilets a 120 g per stuk

- 4 limoenen

- zout

- versgemalen peper

- 2 teentjes knoflook

- 2 uien

- 1 rode peper

- 3 takjes salie

- 1 bos koriander

- olijfolie

- 3 takjes rozemarijn

- 3 takjes tijm

- 250 ml palmolie

- 200 ml kokosmelk

Kokosrijst

- 400 g rijst

- 100 ml kokosmelk

- Zout

Garnalen met kokos

- 1 kg garnalen

- 1 ui

- 1 rode ui

- 1 rode peper

- 1 groene peper

- 2 teentjes knoflook

- 1 limoen

- olie

- 2 gepelde tomaten

- zout

- 100 ml kokosmelk

Kokosballen

Dit Marokkaanse dessert is gemakkelijk thuis te maken. Naast kokos gebruik je vijgenjam en vijgen zijn echt Marokkaans, volgens chef-kok Mounir. Hier kun je zien hoe hij het doet.

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1 vanillestokje

- 2 eieren

- 100 g suiker

- 100 ml zonnebloemolie

- 125 g bloem

- 100 g maïszetmeel

- 75 g gemalen kokos

- 1 el bakpoeder

- 250 g vijgenjam

- 1 el oranjebloesemwater

- 500 g gemalen kokos

Kokostaartje met chocolade en banaan

Geloof het of niet, maar dit rijke recept is helemaal vegan. Het is gemakkelijk om te maken (je hoeft niet te bakken) en je hele gezelschap is blij. Kijk hier hoe Miljuschka het doet.

