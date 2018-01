Vijf winterse smoothies voor deze winderige dag

Waarom worden bananen bruin?

7:00 We kennen het allemaal: we stappen de deur uit met een verse banaan en eenmaal op werk toveren we een donkerbruin gevlekt exemplaar uit de tas. Dat een bruine banaan nog perfect eetbaar is, heeft je moeder je vast ingepeperd, maar aantrekkelijk is het niet. Waarom worden bananen zo snel bruin? We zochten het uit.