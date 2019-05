Vijftiger met buik(je) krijgt hulp bij het afvallen

Wie is die gewone man eigenlijk die het Voedingscentrum wil bereiken? ,,Een man van halverwege de 30 tot ongeveer 60 jaar met een sedentaire leefstijl; een man die door de jaren heen minder actief is geworden, die niet vijf keer per week in de sportschool te vinden, en niet overdreven bezig is met of hij wel gezond eet of drinkt”, schetst woordvoerder Jasper de Vries van het Voedingscentrum.



,,Een man met gewoontes die er misschien voor hebben gezorgd dat de teller op de weegschaal langzaam is opgeschoven. Hij krijgt af en toe wel een grap of opmerking naar zijn hoofd geslingerd over zijn gewicht, én weet stiekem dat er een kern van waarheid in zit, maar de noodzaak om ermee aan de slag te gaan voelt hij nog niet.”



Jan Heemskerk omschrijft die gewone man iets plastischer. ,,Het is de man op je bank, de man met twee komma drie kind, hoogstens een tweede huwelijk, een fijne middenklasser van een baan en dito auto, tweemaal per jaar op vakantie, all inclusive en gangkastappartement in de sneeuw. Bier en af en toe wijn, nog lang niet aan de avocado-rage toe, geen baard, neigt naar de zonneboiler van de buren, voetbal (zelf) en voetbal (tv), klusniveau plafonnière, houdt van vettig, tv, RTL 7/ Veronica, af en toe kostuumdrama voor moeder de vrouw, humor, discipline van een witvis, familieman, roze trui, maar even wennen.”



Afvallen is voor deze groep vaak nodig, blijkt uit de woorden van De Vries. ,,Als we kijken naar overgewichtcijfers in Nederland, zien we dat 53,3 procent van de volwassen mannen overgewicht heeft, tegenover 47,2 procent van de vrouwen.” Van de mannen heeft 40 procent matig overgewicht (met een bijbehorende BMI oftewel body mass index tussen de 25 en 30), terwijl dit 30 procent is bij de vrouwen.