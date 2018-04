Vissen sterven gruwelijke dood

Dat blijkt uit de tv-uitzending van Keuringsdienst van Waarde van gisteravond. In het programma gaan de makers op zoek naar de laatste minuten van het leven van vissen. Ze spreken Teun Visser bij de Urker Visafslag die uitlegt dat de gebruiken in de visserij eeuwenoud zijn. Hij haalt Willem Beukelszoon erbij die begin 14de eeuw begon met haringkaken waarbij de ingewanden uit de haring worden gehaald, samen met de alvleesklier. ,,Het is een oud gebruik'', stelt Visser. ,,We doen het al honderden jaren.'' Hij zegt niet te weten hoe je het anders zou moeten doen aan boord van een schip.

Vissen voelen pijn, stelt professor Gert Flik van de Radboud Universiteit in de uitzending. ,,Ze kunnen leren en zo nieuw gedrag aanleren.'' Bij onderzoeken met vissen – die het liefst in een donker hoekje verblijven – leren ze zich elders op te houden als ze op hun favoriete plekje een stroomstootje krijgen. ,,Dus ze kunnen zeker voelen'', aldus Flik. Ontelbare aantallen vissen sterven een nare dood, aldus ‘visbeschermer’ Paul Denekamp in de uitzending.

Er zijn bedrijven waar de vissen wel worden verdoofd. Dat is beter voor de vissen omdat ze dan geen stress ondervinden. ,,Als wij goed zijn voor de vis, zijn de vissen goed voor ons'', zoals de claresse-kweker Frank Foolen het omschrijft. De manier die het bedrijf toepast, is volgens hem de best mogelijke methode. Het probleem is dat je dit proces maar heel moeilijk aan boord van een schip kunt volgen, aldus Visser, omdat je te maken hebt met verschillende soorten vis van verschillende formaten. ,,Dat wordt een moeilijk verhaal.'' Dat weerspreekt de kweker. ,,Het vissen op zee is vele malen industriëler dan wat wij hier doen.''