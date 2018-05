Viswinkel moet dicht... omdat er toeristen komen

Koken & etenViswinkel The Seafood Shop in de Leidsestraat in Amsterdam moet per 5 juni stoppen met het verkopen van vis. Het aanbod is te toeristisch, vindt de gemeente. De winkel roept buurtbewoners op tot actie.

De viswinkel is op Facebook een actie gestart waarbij klanten gevraagd wordt om te reageren met hun postcode. ,,Zo kan de stad zien dat we hier zijn voor de lokale bevolking.''

Volledig scherm © Carly Wollaert

Producten worden naast het Nederlands, ook in het Engels aangeprezen, op de ramen staan Engelse teksten als The Seafood Shop (de naam van de winkel), er wordt gefrituurd, volgens de gemeente te weinig verse vis verkocht en op de vensterbank stond een bordje van Tripadvisor. De eigenaar begrijpt echter niet waarom dat tot het stempel 'toeristenwinkel' moet leiden. ,,Als dit een toeristenwinkel is, dan heb ik mijn hele leven in de toerismebranche gezeten in plaats van in de vis'', aldus Fons de Visscher (58).

Uit Brabant

De visboer opende 35 jaar geleden zijn eerste viswinkel in Helmond. In 2012 opende hij The Seafood Bar in Amsterdam. Inmiddels zijn er drie vestigingen in de stad. Zijn kinderen leiden de restaurants en De Visscher kreeg weer zin om te werken in een 'normale viswinkel'. Vijf maanden geleden opende hij The Seafood Shop. ,,Weer lekker haring schoonmaken en vis fileren in plaats van tot diep in de nacht het restaurant schoonmaken. Het assortiment is precies hetzelfde als in mijn eerste viswinkel.''

Mede door de vele directe consumptie en het bakken van kibbeling lijkt de zaak op een snackbar, zegt een woordvoerder van de gemeente. Daar heeft De Visscher geen vergunning voor. ,,De verkoop van haring of kibbeling is toegestaan, maar moet ondergeschikt zijn aan de verkoop van vis om thuis te verwerken of consumeren. Een bakker mag ook een broodje gezond verkopen maar zijn hoofdactiviteit moet brood zijn.''

Quote Ik heb juist geprobeerd om iets unieks aan de straat toe te voegen Fons de Visscher

Sinds de opening hebben ambtenaren meerdere controles uitgevoerd waarbij zij op overtredingen zijn gestuit. 'Achter de ramen is een houten plank bevestigd, die als tafel wordt gebruikt. Vier klanten zitten hieraan consumpties te nuttigen. Op de tafel staan menukaarten,' staat in een rapportage. Ook wordt op dat moment gebakken vis verkocht en liggen belegde panini's in de vitrine.

Geen Nutella

Vorige week stuurde de gemeente een aangetekende brief. Binnen twee weken moet het pand gesloten worden. ,,Maar ik heb een huurcontract voor tien jaar'', zegt de Visscher. Praten wil de gemeente pas nadat de winkel gesloten is. The Seafood Shop kan sluiting voorkomen door de verkoop van eten voor directe consumptie en het bereiden van eten in de winkel te staken. De apparatuur moet ook weg.

,,Ik heb juist geprobeerd iets unieks aan de straat toe te voegen. Geen Nutella-, donut- of ticketshop, maar een authentieke viswinkel. In de zaak komen naast locals inderdaad toeristen, maar die heeft elke winkel in de Leidsestraat nodig om te overleven. Het is een dure plek. Maar het assortiment is gewoon gelijk aan dat van een viswinkel in Brabant of Purmerend.''