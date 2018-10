In zijn nieuwste video steekt de Amsterdammer zijn vinger in een pan op zijn fornuis. ,,Water, normaal eet ik alleen maar water'', zegt hij genietend en kijkt guitig in de cameralens. ,,Maar vandaag is een heeeel speciale dag.'' Topkok Ron Blaauw blijkt op bezoek te zijn bij het lid van De Jeugd van Tegenwoordig.



,,Wat gaan we maken?'' vraagt Freddy de kok. ,,Een duifje, lekker en croute'', antwoordt Blaauw. ,,In een krokant korstje. We gaan hem fileren en dan schoonmaken...'' Maar hij krijgt geen gelegenheid zijn zin af te maken van Vjeze Fur. ,,Te veel informatie, Ron. Dit is Instagram.''



De video van iets meer dan vier minuten werd op Instagram TV ruim 16.000 keer bekeken. Op het Instagramaccount van de rapper stond een korte versie die bijna 35.000 views kreeg. Honderden volgers liketen het filmpje.

De kookshow, die in de zomer begon en wekelijks een nieuwe aflevering heeft, heeft al veel lyrische fans. Die laten reacties achter en geven Freddy en vrienden tips. ,,Fred is aan het koken geslagen. En je vindt het vast geweldig.'' ,,Jij bent mijn favorietste persoon.'' ,,Deze man is een legend.'' Wat zegt Alfred Tratlehner (Vjezes echte naam) er zelf over?

Waarom ben je gaan koken? ,,Ik kookte al veel. En vaak. En lekker. Toen ging ik op Insta en was ik aan het koken. Ik vond het leuk. Op mijn iPhone had ik een editingprogramma ontdekt en ik ging zelf stuk.''

Wil je je recepten delen? ,,Nee, het is niet de bedoeling om mensen te leren koken.'' Met een uithaal: ,,I want to inspire. Ik merk wel dat er veel reacties op komen, ook in DM. Wel gaaf. Maar een recept, daar hoef je je toch niet aan te houden. Of je nou een wortel extra bij de goulash doet, dat maakt toch niet uit. Als je maar zin krijgt om eten te maken, dat is goed.''

Het zijn wel fancy gerechten. In een van de video's maak je kwarteltjes. ,,Poussin.''

O, ik keek op mijn telefoon. Daar leken de vogeltjes kleiner. ,,Ik heb ook duif gemaakt met Ron Blaauw. Dat is wel fancy. Maar ik heb ook pastasaus gemaakt met kaas. Zonder frutsels. Als het maar leuk en lekker is, ik maak geen lullige dingetjes. Ik heb ook een bamischijf gemaakt. En rauwe makreel. Dat vinden mensen wel fancy ja.''

Wordt dit een nieuwe carrière? Zeg maar dag met je handje tegen De Jeugd van Tegenwoordig? ,,Nee! De Jeugd van Tegenwoordig is here to stay. Forever and ever.''

Is dat een belofte of een dreigement? ,,Een belofte én een dreigement. Nee, De Jeugd gaat lekker. We hebben een uitverkochte tour, er zijn nog wel wat kaartjes, ik weet niet precies waar. En er komen weer spannende dingen aan. Ik ga absoluut niet stoppen.''

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@vjeze_fur) op 4 Oct 2018 om 3:03 PDT

Heb je het niet veel te druk voor het maken van video's? ,,Ik maak hier tijd voor. Bij De Jeugd zijn we met z'n vieren. Ik zit ook niet altijd in de studio om nummers af te mixen en ik neem een derde van de vocalen voor mijn rekening.''

Hoeveel tijd kost het je? ,,Het filmen kost zo'n drie uurtjes en dan nog monteren. Dat kost ook een paar uur.''

Welke koks komen er nog aan in je show? ,,Met Ron Blaauw was het heel leuk. Hij vond het ook leuk, dat zie je in de video. Hij zei ook dat ik een goeie techniek heb, dus ik was heel vereerd. Ik hoop dat er nog meer bekende koks komen. Ik was begonnen met het oplezen van het boek van Cees Holtkamp. Ondersteboven met een bepaald accent. Toen zei iemand: je moet eens met Cees de keuken in. Toen zei ik bij een of ander programma dat ik met Ron Blaauw wilde koken en dat gebeurde.''

Dus wie wil je als volgende? ,,Jonnie de Boer.''

Denk je dat hij komt als je hem Jonnie de Boer noemt in plaats van Jonnie Boer? ,,Ik denk het wel. Met Ron was het fokking leuk en dat is het tofste eraan.''