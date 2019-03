Vlees is een must voor meeste Nederlanders

Koken & etenDwingende oproepen om minder vlees te eten lijken verloren moeite voor de meeste Nederlanders. We zetten vijf dagen per week vlees op tafel. Vooral mannen zijn verstokte vleeseters.

Volgens een enquête van Triodos onder 1.000 landgenoten geeft een derde aan minder vlees te eten dan een jaar geleden. Maar als vleeseters moeten kiezen tussen ‘nooit meer vliegen’of ‘nooit meer vlees’, dan kiezen ze voor het eerste. De enquête werd uitgevoerd door Panelwizard. De aanleiding voor de bank om landgenoten te ondervragen is de Nationale Week Zonder Vlees die vandaag begint.

Eetgewoonten zijn hardnekkig, zegt Triodos-directeur Matthijs Bierman. ,,De cijfers zijn moeilijk te rijmen met de groeiende aandacht voor duurzaam voedsel en de groeiende markt voor vleesvervangers", zo meldt hij. ,,Het laat zien dat initiatieven zoals de Nationale Week Zonder Vlees nog heel hard nodig zijn. Er is een verandering in ons eetpatroon nodig met minder bewerkt en dierlijk voedsel en meer plantaardig voedsel. Het is tijd voor echte keuzes.”

Mannen

Triodos Bank zet zich in voor een voedselsysteem waarin andere waarden gelden, zoals een eerlijke prijs. Ook moet duidelijk zijn wat de impact van een product is op de aarde. Banken hebben daarin ook een rol, vindt Bierman.



Mannen hechten het meest aan vlees: 91 procent vindt het belangrijk om vlees te eten. Hoogopgeleiden zijn vaker bereid minder vlees te eten of extra te betalen (vleestaks) voor vlees. Op dit moment eet 3 procent van de Nederlanders helemaal nooit vlees, 6 procent eet vier tot zes dagen per week geen vlees.

In hoeverre de Week zonder Vlees bijdraagt, is onbekend. Het lijkt erop dat het bewustzijn bij consumenten groeit. Vorig jaar deden 32.000 mensen mee, dit jaar hebben zich tot vanmorgen 52.000 mensen aangemeld via de site. Initiatiefnemer Isabel Boerdam zegt dat er een blijvend effect is. ,,We hebben bij de deelnemers nagevraagd hoe veel vlees ze zijn gaan eten. 7 procent blijkt structureel minder vlees te eten.”

Minder vlees hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, betoogt Hans Dagevos, onderzoeker van de Wageningen Universiteit. ,,Oplossingen zoeken in technologische hoogstandjes en innovatieve productieprocessen ontneemt gemakkelijk het zicht op de mogelijkheden van vleesvervangende producten die minder bewerking behoeven", schrijft hij in zijn blog op de site van de universiteit. ,,Vanuit dit perspectief springen peulvruchten in het oog. Waarom niet meer inzetten op het cultiveren van de (deels: doorgesneden) wortels van peulvruchten in onze eetcultuur?"

Peulvruchten

Peulvruchten zijn duurzaam en gezond van grond tot mond, stelt Dagevos. ,,Dit kan van bijvoorbeeld kweekvlees niet automatisch worden gezegd. Nog los van de vragen hoe deze noviteit een plaats gaat verwerven in de gevestigde eetcultuur en hoe aantrekkelijk en acceptabel kweekvlees zal worden voor consumenten als alternatief voor vlees zoals we dat kennen. Deze vragen zijn overigens net zo goed te stellen aan het adres van insecten als nieuwe eiwitbron.”

Geen vlees eten heeft nauwelijks zin, zeggen slagers. Het is ‘vooral goedkoop scoren’, stelt de site Vlees.nl. De site haalt het vakblad Pig Business aan. Die stipt aan dat bij berekeningen alleen wordt gekeken naar de besparingen die het schrappen van vlees oplevert, maar dat de impact van de vleesvervangers niet of onvoldoende worden meegewogen en daardoor een scheef beeld geven.



‘Als 17 miljoen Nederlanders (jong en oud, ziek en gezond) aan de vleesloze week deelnemen, (wat absoluut niet het geval zal zijn) zou dat de Nederlandse CO2 uitstoot met 0,106% verminderen’, stelt het vakblad. ‘Minder dan een druppel op een gloeiende plaat. Dit is bovendien niet realistisch, omdat de export van ‘de niet gegeten’ producten steevast buiten beschouwing wordt gelaten.’