‘Vlees op je bord komt in 2040 meestal niet meer van geslacht dier’

Kweekvlees

De vleesindustrie is enorm. Het gaat om een biljoen dollar omzet per jaar (omgerekend meer dan 885 miljard euro). De milieuschade blijkt uit diverse wetenschappelijke studies: van CO2-uitstoot tot waardevol landschap dat verdwijnt om plaats te maken voor landbouwgrond en de vervuiling van rivieren en oceanen.



Juist in de Verenigde Staten zijn bedrijven die vervangers maken in opkomst: Impossible Foods, Just Foods en Beyond Meat bijvoorbeeld. Het laatste bedrijf zette onlangs een grote stap door de bouw van een Europese fabriek in Zoeterwoude aan te kondigen. AT Kearney schat dat een miljard dollar is geïnvesteerd in veganistische alternatieven door de genoemde en andere bedrijven.



Er is belangstelling genoeg. De Britse bank Barclays berekende onlangs dat de markt voor vleesvervangers in potentie goed is voor 140 miljard dollar.