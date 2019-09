Vleesbedrijf maakt bitterballen, gyros en kroketten... van fruit

Koken & eten Waar kun je je eieren beter bewaren: in of buiten de koel­kast?

2 september Het is je vast al eens opgevallen: in de supermarkt staan eieren meestal gewoon in de rekken en buiten de koeling. Thuis aangekomen zetten we ze vaak toch meteen in de koelkast. Maar waar kun je je eieren nu eigenlijk het best bewaren?