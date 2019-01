Vleesproducent verstopt groente in de gehaktbal

Enkco is een grote voedselproducent (100 miljoen euro omzet in 2017) waar ook het bedrijf Vivera (vleesvervangers) onder valt. ,,Er zijn wel eerder pogingen gedaan om hybride producten te maken”, aldus Jan Willem Smits.



,,De laatste serieuze pogingen dateren alweer van een jaar of tien geleden. Maar de markt is enorm veranderd, zeker de laatste vijf jaar. Consumenten zijn nu veel bewuster met hun voeding.” ,,We voorzien in een grote behoefte", vult Willem van Weede, ceo van Enkco aan.



Het is niet gemakkelijk om groente en vlees te binden. Hoe Enkco daarin is geslaagd, is het ‘geheim van de smid’, aldus Van Weede. Bij de ontwikkeling is nauw samengewerkt met zusterbedrijf Vivera.