Vleesvervanger ‘te duur’? Met dat excuus kom je steeds minder vaak weg

Koken & EtenDe prijzen van vleesvervangers in de supermarkt zijn steeds vaker goedkoper dan of (ongeveer) gelijk aan die van hun dierlijke variant. Dit blijkt uit onderzoek van ProVeg Nederland, dat zich richt op het versnellen van de overgang naar een plantaardig voedselsysteem.

Bij Jumbo betaal je voor een mandje met de meest gangbare plantaardige producten (zoals burgers, boter en melk) maximaal 0,75 euro meer dan hetzelfde mandje met dierlijke producten. Bij Plus ben je het goedkoopst uit: daar is het plantaardige mandje 0,58 euro goedkoper, zo blijkt uit het onderzoek van ProVeg.

De prijzen van vlees- en zuivelvervangers gingen de strijd aan met de dierlijke tegenhangers in Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Dirk en Plus. In totaal ging het om 144 van de goedkoopste plantaardige producten met hun dierlijke tegenhangers in dezelfde gewichtsklasse. Van de vleesproducten werden de goedkoopste en duurste variant verzameld.

Een relatief klein deel van de plantaardige producten is goedkoper dan de dierlijke variant: 20 procent. Dit geldt onder meer voor sojamelk en margarine. Het verschil met melk is 10 cent voor een literpak. Voor plantaardige margarine betaal je een stuk minder. Het prijsverschil ligt daar tussen de 0,33 en 0,58 euro per 100 gram. In de helft van de supermarkten zijn plantaardige burgers, kaasplakken en schnitzels goedkoper.

Volledig scherm Vegetarische hamburgers tijdens de Plantaardige Parlementaire Barbecue op het Plein op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer vorig jaar. © ANP

Plantaardige burger goedkoper bij Plus

Bij Plus betaal je voor 100 gram plantaardige burger 0,29 euro minder, bij Aldi 0,28 euro en bij Lidl 0,20 euro. Bij de overige drie supermarkten is het juist duurder (0,37 euro). Voor 100 gram kaasplakken betaal je bij Albert Heijn, Jumbo en Lidl zo’n 0,05 euro minder. Plantaardige schnitzel verschilt tussen de 0,11 en 0,20 euro met de dierlijke tegenhanger, behalve bij Dirk en Plus (respectievelijk +0,15 en +0,35 euro per 100 gram).

Quote De bereidheid om meer te betalen voor plantaardi­ge producten is niet heel groot, dus als je dat prijsver­schil wegneemt zullen mensen er vaker voor kiezen Pablo Moleman

Aldi is de duurste als het gaat om plantaardige producten

Aldi is de duurste supermarkt: 67 procent van de plantaardige producten is daar duurder in vergelijking met hun dierlijke variant. Bij Dirk is dit 65 procent, bij Lidl 63 procent en bij Plus 50 procent. Bij Jumbo (30 procent) en Albert Heijn (34 procent) is de meerderheid juist goedkoper of betaalbaar.

,,Er is steeds meer interesse in alternatieven voor vlees en zuivel, die markt groeit heel erg en mensen zijn echt op zoek naar manieren om minder vlees te eten”, weet Pablo Moleman, woordvoerder van ProVeg Nederland. ,,Maar de bereidheid om meer te betalen voor plantaardige producten is niet heel groot, dus als je dat prijsverschil wegneemt zullen mensen er vaker voor kiezen.”

Quote We hopen dat je bij de grote supermark­ten uiteinde­lijk voor plantaardi­ge producten standaard hetzelfde betaalt, en dat de rest dan volgt Pablo Moleman

Volgens Moleman is er bij veel consumenten weinig kennis over de actuele prijzen van vleesvervangers. ,,Ik was zelf ook verrast dat een aantal plantaardige producten goedkoper is. Ik dacht bijvoorbeeld dat kaasplakken schreeuwend duur zijn, maar dat is een verouderd beeld van een paar jaar terug. Dat geldt waarschijnlijk voor meer mensen.”

Marktleider Albert Heijn heeft een aantal prijzen al aangepast om die gelijk aan of goedkoper dan de dierlijke variant te maken. Ook Jumbo wil hier aandacht aan besteden. Moleman: ,,We hopen dat je bij de grote supermarkten uiteindelijk voor plantaardige producten standaard hetzelfde betaalt, en dat de rest dan volgt. Als supermarkten ook nog meer grootverpakkingen introduceren maak je het voor gezinnen en grootverbruikers ook makkelijker om de overstap te maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kok Bregje Mols laat zien hoe je kookt zonder vlees of vis maar dan zonder de bekende vervangers uit de supermarkt:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.