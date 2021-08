Vliegtuigen spotten kan straks weer vanaf het terras: nieuw restaurant aan de landingsbaan

100 jaar luchtvaart Rotterdam, stad met klein vliegveld maar grote luchtvaart­his­to­rie

26 juli Rotterdam heeft misschien een bescheiden vliegveld, toch kent de stad een grote luchtvaarthistorie. Vandaag is het honderd jaar geleden dat de eerste commerciële lijnvlucht landde op Vliegveld Waalhaven, ooit hét voorbeeld in Europa. Niet voor niets landden Charles Lindbergh en de Graf Zeppelin in Charlois.