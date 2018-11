Voedingscentrum: pakjes drinken nog altijd vol suiker

Het goede nieuws is dat de hoeveelheid suiker in pakjes sap omlaag gaat. Neem Capri-Sun. Een pakje bevatte vorig jaar nog vijf klontjes, nu nog maar de helft. Mooi, maar het is niet ineens een gezond product. ,,Wat ons betreft gaat het niet snel genoeg, en daarom vinden we het des te belangrijker om de consument te informeren zodat die een bewuste keuze kan maken.”



Vooral in de zuiveldrank zit nog schrikbarend veel suiker, ziet Foodwatch. ,,In chocomelk of milkshakes zit vaak meer suiker dan in cola", zegt campaigner Sjoerd van de Wouw. ,,Scholen promoten nu meer water, en weren pakjes. Met succes, dus in die categorie zie je dat producenten het suikergehalte minderen. Maar er zitten nog veel foute drankjes tussen.” Wat Foodwatch betreft is het goed dat de suikerdrankjes worden teruggedrongen. ,,Dat drinken is een slechte gewoonte.”



Dat er nog steeds afbeeldingen op staan van fruit terwijl er minder dan een procent van dat fruit in de drank zit. Van de Wouw: ,,Dat is pure marketing en inhoudelijk flauwekul.”



De strijd tegen suiker wordt op veel fronten uitgevochten. Frisdrankproducenten hebben beloofd 30 procent minder suiker in hun drankjes te stoppen richting 2025. Dat hebben zij afgesproken met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) in een convenant om overgewicht terug te dringen, het zogenoemde Preventieakkoord.