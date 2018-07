Voedingsexperts over listeria: voedingsindustrie laat steken vallen

Koken & etenHet aantal terugroepacties vanwege de ziekmakende listeriabacterie is de afgelopen tijd enorm toegenomen. In de afgelopen 365 dagen stond de teller op veertien, terwijl het jaar ervoor maar vier meldingen telde.

Dat blijkt uit de meldingen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op de eigen site heeft geplaatst. De toename is te wijten aan de levensmiddelenindustrie die nog te slordig werkt, aldus experts op het gebied van voedselveiligheid. ,,De industrie heeft kennelijk zijn zaken niet op een rijtje'', aldus Rijkelt Beumer emeritus hoogleraar levensmiddelenmicobiologie. ,,Er komen de komende tijd ongetwijfeld nieuwe besmettingen bij.''

Subtiel

Een greep uit de laatste terugroepacties: smoothies van Fresh Fruit Express, beenham van Albert Heijn, diepvrieserwten die bij Emté te koop waren en gehakschnitzel van Coop. ,,Het onderwerp heeft onze aandacht'', zoals woordvoerder van de voedselautoriteit het subtiel uitdrukt.

Deels zijn de meldingen door de besmettingen van diepvriesproducten van de Hongaarse fabriek van Greenyard. Tot dusver zijn in heel Europa 9 doden gevallen. In de hele EU worden de producten in allerijl teruggeroepen. Maar de beenham van AH komt niet uit Hongarije vandaan.

Quote Het is een rotzak die de nare eigenschap heeft dat hij blijft doorgroei­en in de koelkast IJsbrand Velzeboer, voedingstechnoloog

Het is terecht dat de NVWA aandacht heeft voor de besmettingen, want de bacterie, listeria monocytogenes, is een lastig te bestrijden soort. ,,Het is een rotzak die de nare eigenschap heeft dat hij blijft doorgroeien in de koelkast'', aldus IJsbrand Velzeboer, expert voedseltechnologie. ,,Bij 4 tot 7 graden doet hij het best goed, terwijl andere bacteriën en schimmels dan veel langzamer groeien.''

De ziektemaker zorgt voor grieperige verschijnselen. Voor wie zwak is, ligt bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking op de loer. Zwangeren kunnen een miskraam krijgen.

Voorsprongetje

Quote Als je niet goed genoeg schoon­maakt, dan is dat vragen om moeilijkhe­den Rijkelt Beumer, emeritus hoogleraar voedingsmiddelenmicrobiologie De 'schuld' ligt voor een klein deel bij onszelf. ,,Consumenten willen graag langer houdbare producten'', zegt Velzeboer. ,,Door die lange houdbaarheid houden we de producten ook langer in de koelkast waardoor we listeria een voorsprongetje geven.'' Als voorbeeld noemt Beumer een broodje gezond dat vier dagen houdbaar is. ,,Dan zitten de listeriabacteriën op de sla en die kunnen dan lekker doorgroeien op de ham.''

Volledig scherm Hygiëne is belangrijk bij de productie van levensmiddelen. © Shutterstock De enige manier waarop de listeriabesmetting kan ontstaan, is door onvoldoende aandacht bij de producent, schetst Beumer. ,,Als je niet goed genoeg schoonmaakt, dan is dat vragen om moeilijkheden.'' Daarnaast moeten in de voedselfabriek volgens de voedingsexpert zones zijn ingericht met schone en vuile zones. Beumer: ,,Dan moet je er wel voor zorgen dat personeel niet van de vuile zone naar de schone zone kan. Ik merk nog weleens dat bezoek zich niet aan de strikte hygiëneregels hoeven houden maar vrij door de werkruimte kunnen bewegen. Dat is niet handig. Iedereen moet zich aan de regels houden.''

Het is bijna knap dat Greenyard erin is geslaagd om zoveel groenten te besmetten, schetst Beumer. ,,De groenten worden kort geblancheerd en vervolgens diepgevroren.'' Listeria is na 2 minuten verhitten tot 70 graden Celcius dood. ,,Normaal gesproken kom je niet aan de 100 listeriacellen per 1 gram product.''

Dat voedselautoriteit zit er nu bovenop, ziet Velzeboer. ,,Het is een hype. Gekkenhuis. Normaal gesproken vallen er geen doden bij een listeriabesmetting. De reactie van de NVWA is een beetje overtrokken.''

Volledig scherm © Shutterstock Een gevolg van die aandacht: producenten gebruiken meer azijn om bacteriën te doden. ,,Zoals Johma'', zegt Velzeboer. ,,Die voegt azijn toe om de listeria te beheersen. Als de pH-waarde onder de 4,3 ligt, dan is dat zuur genoeg. Maar ja, mensen houden niet zo van zuur, dus daarom wordt er meer suiker aan de salades toegevoegd.''

Om bezorgde consumenten gerust te stellen: listeria is vooral een gevaar voor wie zwanger, ouder is dan 65 jaar en wie een zwakke gezondheid heeft. En wie oplet in de keuken, kan veel ellende voorkomen. Zelf bakt Beumer zijn zalm wat meer door en als de plakken ham al wat langer in de koelkast hebben gelegen, bakt hij die gesnipperd mee met een eitje. ,,Dan zijn de bacteriën dood.''

Maagzuur