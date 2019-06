Voedsel in de supermarkt fors duurder door btw-verhoging

De prijsstijging van eten en drinken is fors hoger dan de algehele inflatie, die in mei uitkomt op 2,4 procent. Voornaamste oorzaak is een maatregel van het kabinet zelf. Begin dit jaar werd het lage btw-tarief, waar voedsel onder valt, verhoogd van 6 naar 9 procent. ,,Zonder die maatregel was de prijsstijging maar 0,9 procent geweest”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Overigens is het eten in de Nederlandse supermarkten niet duur, als je het met andere Europese landen vergelijkt. ,,De dagelijkse boodschappen zijn in ons land goedkoper dan in België en Frankrijk bijvoorbeeld. Dat komt onder meer doordat de supermarkten bij ons scherp concurreren. Alleen in Duitsland is voedsel nog iets goedkoper.”