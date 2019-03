Voedselallergieën de wereld uit? Moet kunnen, zegt deze arts

Koken & eten ‘Bescherm kinderen tegen schadelij­ke acrylamide in koekjes en chips’

6 maart Consumenten, en dan vooral kinderen, moeten betere bescherming krijgen tegen acrylamide, vinden tien consumentenorganisaties in Europa. Acrylamide is een kankerverwekkende stof die ontstaat bij het frituren, bakken of roosteren van zetmeelrijke producten op hoge temperatuur.