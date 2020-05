Voedselbank ziet aantal klanten snel groeien: ‘En dit is nog maar het begin’

De Ruig is ervan overtuigd dat er veel méér mensen zijn met honger die toch niet aankloppen bij de voedselbank. Ze heeft daarom dringend advies: ,,Wacht niet te lang met het zoeken van hulp, check onze toelatingsnormen om te kijken of je in aanmerking komt voor een pakket. We zijn als samenleving veel verder van huis als mensen zich eerst in de schulden steken. Een voedselpakket heeft de winkelwaarde van 35 euro, als je vier weken lang een pakket meekrijgt, bespaar je toch al 140 euro per maand.’’



Klanten moeten in het begin vaak schaamte overwinnen om de drempel naar de voedselbank te slechten. ,,Maar het kan iedereen overkomen. Baanverlies, dubbele lasten, een faillissement. Of zzp’ers en ondernemers die nu over de kop gaan.’’ Het is volgens haar een misvatting dat het in Nederland niet mogelijk is om op straat te belanden of honger te hebben.