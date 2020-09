Voedselbank ziet voorraad slinken door anti-verspillingsacties supermarkten

Dat zegt directeur van de locatie in Tilburg Arn van Baest en wordt ook gehoord door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Supermarkten verkopen steeds meer voedsel tegen de houdbaarheidsdatum aan met korting en fabrikanten herzien productieprocessen. Het gaat efficiënter met minder afval. Van Baest merkt daardoor al weken dat er steeds minder vers voedsel binnenkomt. Er moet inmiddels zelfs eten bijgekocht worden ,,Nu lukt dat nog met het geld dat er is, maar we verwachten straks honderden gezinnen meer. Dan wordt het echt een probleem.” Baest trekt daarom nu aan de bel en ook de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken gaat actie ondernemen.

,,We horen het geluid van meerdere locaties", geeft woordvoerder Pien de Ruig aan. Er is nog geld om de 170 voedselbanken te steunen, maar dat ‘potje’ was vooral bedoeld om alle voedselbanken coronaproof te maken. ,,We gaan nu aan de donateurs en de overheid vragen of we het geld dat we over hebben mogen investeren in het oplossen van dit probleem.” Ruig denkt hierbij niet alleen aan voedsel bijkopen (korte termijn) maar ook aan investeren in nieuwe ‘kanalen'. ,,Horeca, gevangenissen, boeren. We maken er nog te weinig gebruik van.”

Reactie supermarkten

De Lidl laat weten nog altijd aan de voedselbank te leveren. Het nieuwe landelijke ‘Verspil mij niet-concept’ (25 cent voor producten die alleen nog die dag houdbaar zijn) maakt daar geen verandering in. ,,Wij kunnen op regionaal niveau nog voorzien in de behoefte van de voedselbank", verzekert woordvoerder Marian Verheij.

De Jumbo ziet wel verschil. ,,We realiseren ons dat het invloed heeft op de stroom van producten die richting de lokale voedselbanken gaat”, begint woordvoerder Suzanne van der Vaart. De supermarkt is daarom ook met de voedselbank in overleg, want ondersteunen blijft belangrijk.

Toch heeft de Jumbo heeft niet stilgezeten. Ze deed afgelopen jaar een extra donatie van honderdduizenden producten en duizenden boodschappen. ,,En hebben we samen met onze klanten invulling gegeven aan de ‘Stay Safe en Geef’ campagne. Daaruit is een extra donatie van 50.000 euro gekomen waar tweehonderd gezinnen een jaar lang geholpen worden.” Maar een structurele oplossing is nog niet gevonden, het gesprek daarover met de voedselbank loopt.

'Ligt niet aan de Albert Heijn’

De Albert Heijn is al langer bezig verspilling tegen te gaan. Die mist over de groente en fruit? Het is een nieuwe manier om alles langer vers te houden. Daarnaast bestelt de supermarkt via een slim kassasysteem: alles dat de deur uitgaat, wordt automatisch weer aangeleverd. Inkoop volgens een verwachtingspatroon. Als de voedselbank nu ineens minder krijgt, ligt het niet aan de Albert Heijn volgens woordvoerder Jerina van Heck. ,,We doneren zo’n 4,3 miljoen producten per jaar aan de Voedselbank. Dat doen we al jaren zo.” Twee weken terug werd er landelijk 300.000 ontbijtproducten ingezameld voor de voedselbank én lanceerde de supermarkt een donatieknop op de app. Bestel je online? Dan kun je met één druk op de knop een euro, 2,50 of vijf euro doneren.

Ook de Tilburgse Voedselbank ziet de voedselpakketten kleiner worden: