Voedselbanken Nederland krijgt massale steun: ‘De angst voor sluiting is nu groot’

Vanwege de coronacrisis kampen veel bedrijven met problemen. Faillissementen in de horeca, bedrijven die al dan niet tijdelijk de deuren sluiten en zzp’ers die minder snel uitbetaald krijgen. De voedselbanken willen ondanks deze crisis zo lang mogelijk doorgaan met voedseluitgifte. Daar is wel veel extra geld voor nodig, zo’n tien miljoen euro.

Op dit moment worden de Nederlandse voedselbanken al overspoeld door mensen en bedrijven die willen helpen en de voedselbanken steunen. ,,De grootste angst van onze klanten is natuurlijk een sluiting van de voedselbanken’’, stelt Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland.

,,In het begin van de crisis ontstond er al snel een situatie waarin in een paar dagen tijd vijftien van de 170 voedselbanken moesten sluiten’’, zegt Wijnbelt. Zijn vrijwilligers behoren volgens hem qua leeftijd veelal tot de kritieke groep. ,,Daarom was het niet verantwoord om met deze mensen door te gaan.’’

Volgens de voorzitter is de situatie met betrekking tot sluitingen op dit moment gestabiliseerd. ,,Het aanbod om de voedselbanken te ondersteunen is massief, met menskracht, geld en voedsel. Veel mensen die nu thuiszitten, willen iets betekenen voor het goede doel. De voedselbank is daar erg geschikt voor.’’

Jongere mensen

,,Bij een van onze grote voedselbanken zit vijftig procent van de vrijwilligers thuis’’, vertelt Wijnbelt. ,,Deze zijn allemaal vervangen door jongere mensen die normaal gesproken gewoon werken.’’ Als de situatie blijft zoals deze nu is, kunnen de voedselbanken die op dit moment gesloten zijn volgens Wijnbelt door de nieuwe vrijwilligers weer open.

De organisatie ziet een groei ontstaan in het aantal mensen dat aanklopt bij een van de voedselbanken. ,,Zzp’ers krijgen nu minder snel geld en er zijn weinig reserves.’’ Normaal gesproken delen de voedselbanken wekelijks voedselpakketten uit aan 35.000 gezinnen, dit staat gelijk aan ongeveer 90.000 mensen.

Op dit moment heeft Wijnbelt nog geen precieze aantallen van de stijging. ,,Maar we hebben regelmatig contact met de voedselbanken en zij menen een tendens te zien van vele tientallen extra aanvragen.’’

Voedselpakketten

De voedselpakketten kunnen door het coronavirus niet meer op de gangbare manier worden opgehaald door de klanten. Maar volgens Wijnbelt gaat iedereen ‘ontzettend creatief’ met de situatie om. ,,Het organisatietalent bewijst dat wij in deze situatie kunnen draaien. Het is een knappe prestatie dat dat lukt.’’

Voedselbanken werken met het winkelmodel, waarbij klanten met een karretje zelf kiezen wat ze willen.

De helft van de voedselbanken werkt met het winkelmodel, waarbij klanten met een karretje zelf uitkiezen wat ze willen. ,,Je ziet nu ook weer het traditionele pakket, maar in plaats van dat wij kratten meegeven komen de klanten nu met tassen die ze zelf vullen, of wij zetten zelf tassen klaar’’, vertelt Wijnbelt. Ook werken de voedselbanken met het thuisbrengen van de pakketten. ,,Net als bij de pakketpost’’, zegt Wijnbelt. Alles gebeurt dus zonder enig contact.

Steun

De Nederlandse voedselbanken ontvangen van alle kanten steun. Zo schenkt Roompot Parken tweeduizend kilo etenswaren aan voedselbanken in Zeeland. Door sluitingen dreigden 6500 maaltijden verloren te gaan, en daarom ontvangt de voedselbank Middelburg nu kruidenierswaren en verse producten als melk, kaas, eieren en vlees.

Op social media komen mensen ook met initiatieven. Op Instagram deelt schrijfster Eva Posthuma de Boer een doneeractie waarbij zij haar nieuwe kookboek Eva’s keukenkast aanprijst. ‘Help de Voedselbank! Je ontvangt een tikkie van 29,95 en daarvan gaat 10 euro naar de Voedselbank’, is te lezen bij de post.

De Nationale Postcodeloterij heeft een half miljoen extra steun aan de Voedselbanken toegezegd. De Postcode Loterij, die een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro schenkt aan de Voedselbank, biedt nu een half miljoen extra steun. ,,Wij voelen ons zeer gesteund in ons streven directe voedselhulp aan de armste mensen in ons land te bieden en dit onder deze barre omstandigheden dit te kunnen blijven volhouden.'', aldus Pien de Ruig, woordvoerder van Voedselbanken Nederland.



,,Dit is een tijd waarin we elkaar juist nodig hebben’’, stelt Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Postcode Loterij. ,,De noodkreet van Voedselbanken Nederland kwam niet onverwachts en we zijn trots dat wij in staat zijn om bovenop de vaste jaarlijkse schenking aan dit verzoek tegemoet te komen.”

Stay safe en geef

Als vaste partner van de voedselbanken is Hak een hulpactie gestart om consumenten te vragen een financiële bijdrage te doneren aan de voedselbanken. De oproep aan consumenten moet een extra bijdrage opleveren en Hak zal de eerste 50.000 euro die via deze actie wordt opgehaald verdubbelen. Hak stelt dat deze actie bovenop de potten met groenten en peulvruchten komt die het gewoonlijk als vaste partner al doneert.

,,Het geld kunnen wij op heel veel manieren inzetten’’, zegt Voedselbanken-voorzitter Wijnbelt. ,,We moeten maatregelen nemen om veilig te kunnen werken, producten bijkopen voor voedselbanken waar te weinig eten binnenkomt. En we moeten natuurlijk ook rekening houden met een verslechterende situatie waardoor voedselbanken omvallen, waardoor we bijvoorbeeld voedselpakketten moeten aanbieden bij supermarkten.’’

De hulpactie moet in totaal tien miljoen euro opbrengen. ,,We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg.’’ Wijnbelt vraagt hier dan ook aandacht voor. ,,Het is erg belangrijk voor de voedselbanken en onze klanten. Als de situatie zo blijft, redden we het allemaal met de steun die we hebben’’, stelt Wijnbelt. ,,Maar het kan ook veranderen. We bekijken het letterlijk van dag tot dag.’’