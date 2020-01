Voedselvergiftiging van boerenkaas mogelijk afkomstig van ‘huidbacterie’

Koken & EtenSupermarktketen Albert Heijn riep gisteren de boerenkaas belegen 30+ terug. De Voedsel- en Warenautoriteit kan nog geen duidelijkheid geven over de bacterie waarmee de kaas besmet is geraakt, dus is het gissen. Rijkelt Beumer, professor Microbiologie van de Wageningen Universiteit, vermoedt dat de kaas in contact is gekomen met een bacterie die veel op onze huid voorkomt en voedselvergiftiging kan veroorzaken.

De plakjes rauwmelkse boerenkaas belegen 30+ met houdbaarheidsdatum 30-01-2020 zijn gisteren per direct uit de schappen gehaald door Albert Heijn. Ook werd klanten verzocht het product niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Dit was naar aanleiding van meldingen van consumenten die ziek waren geworden van de kaas. Hoeveel dat er zijn wil AH niet zeggen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet momenteel onderzoek naar de kaas, maar kan nog geen uitsluitsel geven omdat niet bekend is om welke bacterie het precies gaat. Hetzelfde geldt voor de producent van de kaas, Kaasboerderij Mathijssen. ,,Ik doe geen uitspraken over een mogelijke bacterie. Volgens mijn onderzoeken is alles hier schoon’’, laat een medewerker weten.

Beestje bij de naam

Het gebrek aan communicatie is iets waar professor Rijkelt Beumer, professor Microbiologie van de Wageningen Universiteit zich over verbaast. Vooral vanuit de NVWA. ,,Dat doen ze nooit. Meestal wordt het beestje direct bij de naam genoemd. Ook voor huisartsen, die weten dan ook wat ze moeten diagnosticeren.’’



Dat er nu zo geheimzinnig wordt gedaan, betekent niet dat we te maken hebben met een onbekende bacterie, zo weet hij zeker. ,,Als het om voedselvergiftiging gaat en rauwmelkse producten zijn er altijd twee opties: de Stahylococcus aureus of de Escherichia coli (E. coli).’’

Handen

Bij de rauwmelkse boerenkaas belegen 30+ is naar alle waarschijnlijkheid de Staphylococcus aureus de boosdoener, zegt hij. Dat is een bacterie die bij veel mensen en dieren gewoon op de huid en in de neus voorkomt. Meestal zonder problemen, alleen kun je via handcontact wel producten besmetten. ,,Dat betekent dat de mensen die het voedsel bereiden, of verpakken, een belangrijke rol spelen. Op een kaasboerderij kan een besmetting worden veroorzaakt door handcontact met de rauwe melk of wrongel’’, volgens Beumer. De oplossing? Altijd je handen wassen en niet op het eten hoesten of niezen.

De bacterie groeit met name in eiwitrijke producten zoals melk, slagroom, gekookte vleeswaren, gerookte paling en bij temperaturen van 12 graden of hoger, waardoor voedselvergiftiging kan ontstaan. Naast handcontact kan de bacterie zich ook door materialen verspreiden, bijvoorbeeld door niet goed schoongemaakte apparatuur om kaas te maken op de boerderij, meent Beumer.

Rauw

Dan is er nog een mogelijkheid en dat is dat er in het geval van de boerenkaas sprake is van een E-Coli-besmetting, zegt voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer. Er zijn enkele typen E-coli die een voedselinfectie veroorzaken. Deze typen komen voor op rauw vlees, rauwe groente en rauwe melkproducten.



Wie ermee wordt besmet kan last krijgen van misselijkheid, braken en diarree. Besmetting kan worden voorkomen door hygiënisch te werken en vlees goed gaar te bakken. Vooral na het aanraken van rauw vlees, is het belangrijk om de handen goed te wassen.

Ontwetend