Voedselwaakhond tikt Coca-Cola op vingers om marketing bij Efteling

Foodwatch stapte eind december naar de organisatie achter EU Pledge met een klacht over de automaten, omdat Coca-Cola zich daarmee niet aan verklaring zou hebben gehouden. ,,De voedingsindustrie zegt niet aan kindermarketing te doen, maar creëert voor zichzelf allerlei uitzonderingen’’, aldus de waakhond. ,,Dit toont maar weer aan dat de zelfreguleringsafspraken van de industrie tegen kindermarketing onvoldoende zijn en aanvullende wetgeving noodzakelijk is. De Efteling is voor kinderen, geen speeltuin voor de gladde marketingjongens van Coca-Cola.’’



Naar aanleiding van de klacht worden de sprookjestaferelen op de frisdrankautomaten volgende maand aangepast, laat Coca-Cola weten. ,,Coca-Cola Nederland richt zich met haar marketing niet op kinderen onder de 13 jaar. We houden ons daarbij aan de wettelijke richtlijnen maar hebben ook eigen, verdergaande, standaarden voor verantwoorde marketing. We gaan in die context door met het wijzigen van eventuele ‘twijfelgevallen’ van marketinguitingen, omdat we dit onderwerp zeer serieus nemen.’’



In de Efteling staan overigens soortgelijke automaten, maar die mogen wel blijven staan. De afspraken tegen kindermarketing gelden namelijk niet binnen het park. Daarom zijn ook de zogenoemde Coca-Cola-hotelkamer en de Coca-Cola-carrousel niet tegen de regels. Ook kindermarketing voor junkfood op het terrein van de Efteling is dus geoorloofd.