Volle bak bij Jans'

OVER DE TONGDe horecazaak bij schouwburg Musis Sacrum in hartje Arnhem is weer open. Nu niet als theatercafé, maar als een opzichzelfstaand restaurant: Jans'.

ELLEN WILLEMS

Kannen water hebben ze niet bij Jans'. Maar een glas kraanwater naast een glas wijn is snel gebracht. Samen met de belofte dat onze ober de hele avond in de gaten zal houden of ze gevuld blijven. Het terras zit stampvol, maar hij houdt zich aan zijn belofte.

We zitten bij Jans' op het terras. Dat was voorheen grand café Mahler en typisch een horecazaak bij een schouwburg. De afgelopen maanden is het getransformeerd in een opzichzelfstaande horecazaak.

Het terras, gedeeltelijk onder een dak, is verzorgd ingericht met houten tafels, zwarte parasols en kleurige stoelen. Waar je niets aan kunt veranderen, is het uitzicht. Dat is jammer, want we kijken op veel langsrazend verkeer, de Mediamarkt en wat lelijke, leegstaande panden. Het fietspad langs het terras geeft wel veel plezier, want daarop fietst, jogt en skate kleurrijk Arnhem voorbij.

Aron, staat op het naamkaartje dat onze ober draagt. Dat verwacht je niet in een horecazaak, maar het is eigenlijk wel heel leuk. Zo denk je hem een beetje te kennen. Aron, goed gekleed in donkerblauw hemd en leren schort, doet in ieder geval vanaf het begin zijn uiterste best om ons van dienst te zijn. Hij vult de glazen bij, vertelt nuttige informatie bij de menukaart en houdt alles strak in de gaten.

Het eerste gerechtje is een vegetarische salade, goed voor een prachtig plaatje op het bord. De avocado is romig, en smaakt lekker bij de jonge lichtzure feta en de hazelnootjes. Verder frisse radijs, dunne plakjes rode biet en wortel en wat frisse komkommer. De dressing is fris en het peperige komt van het groene blad van de Oost-Indische kers. Een zorgvuldig en fris bord met lekkere toast en aioli.

Risotto

Het gerecht van mijn gast, geserveerd in een pannetje, is een vegetarische risotto. De bite is perfect. Zacht, maar nog wel met de structuur van de rijstkorrels. Over de risotto zit een zachte kaassaus waar gegrilde groenten in liggen. Het zijn niet de voor de hand liggende courgetterepen, maar van de grill komen rode biet, artisjok en een heel fraaie gepofte paprika. Goed gedaan, zeker ook omdat de risotto niet te zout is, wat vaak wel het geval is.

Ik loop even binnen om het interieur te bekijken. Het is een zaak met allure door de ruimte en hoogte, maar heeft wel veel intieme zitjes.

Weer buiten op het tjokvolle terras bij Jans' zit het tempo er nog steeds lekker in. We drinken nu een heel goede rode wijn, een Primitivo, die exact is wat je wilt van een glas rode wijn op het terras. Mijn hoofdgerecht is een lamsbiefstuk die goed gegaard is. Daaronder ligt stoofvlees van het lam, maar dat is zout en vreemd van smaak. Ik twijfel zelfs even of het wel echt lamsvlees is, maar ik kan het niet herleiden door de berg zout en specerijen. Het is jammer, want de andere onderdelen op het bord; auberginepuree, artisjok, biet en radijs, zijn heel lekker, juist omdat er niet veel smaakversterker is gebruikt. De saus komt in een apart schaaltje, maar die over mijn vlees gieten doe ik niet, omdat alles dan nog zouter wordt. De frieten met gekruide mayonaise en de bijbestelde salade met een eitje en verse mini-romaine sla zijn prima.

Babi pangang

De pikante gelakte spareribs, althans zo staan ze omschreven in de Jans'-krant, lijken te zijn geïnspireerd op de chinees. Ze smaken namelijk exact als babi pangang. Ze zijn eerder gegrild en daarna opgewarmd, maar dat is ook niet zorgvuldig gedaan. De buitenste hoekjes van het vlees zijn uitgedroogd. Het taartje met aardappel, biet, walnoot en een vleug van anijs oogt heel mooi en geeft zelfs dit bord spareribs iets elegants. Jammer dat het toch aan de bak van de chinees doet denken.

Aron raadt me aan de Thaise sorbet als afsluiter te proberen. Dat is echt iets bijzonders en draait alleen om smaak, zegt hij. Leuk, helemaal wanneer blijkt dat het klopt. Het ijs, mooi vers gedraaid, heeft de smaak van Thaise pittige curry, een boeddhabeeldje op het bord is van kokos, de merengue van basilicum en een taartje van zoetzure passievrucht. Heel mooi dessert, alleen had ik de kokos in iets anders verwerkt, want die doet nu qua structuur denken aan een opgestijfde Monapudding.

Het 'dessert op basis van marktaanbod' is rijstevlaai met mango-ijs. Ik begrijp niet goed wat het met de markt te maken heeft, maar misschien doelen ze op de aardbeien die bovenop liggen. Het is een zalig zachte rijstevlaai die nog iets warm is. Lekker met het smeltende en verse mango-ijs.

Conclusie: Jans' heeft een stads karakter op een plek met altijd reuring. Het eten is prima, maar kent wel uitschieters naar beneden wat het vlees betreft. De opsteker van de week gaat naar de bediening. Die is top.

Grand café Mahler is nu Jans

Dierentuinfamilie Van Hooff en horecaondernemers Addie Roelofsen en Chantal Gerritsen hebben in Musis Sacrum in Arnhem de nieuwe horecazaak Jans' geopend.

Het restaurant is de opvolger van het grand café Mahler.

Roelofsen en Gerritsen waren voorheen succesvol met restaurant Het Ambacht in Driel en maakten nadien naam met Hotel De Wereld en sterrenrestaurant O Mundo in Wageningen.

In 2013 verkochten zij hun bedrijven en bleven ze als adviseurs betrokken bij het ontwikkelen en begeleiden van horecaconcepten. Dat laatste deden ze ook voor Burgers' Zoo, het Arnhemse dierenpark waar Alex en Bertine van Hooff de scepter zwaaien.

Volledig scherm De beoordeling. © DG