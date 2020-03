Volop steun voor tv-kok Danny Jansen na kritiek op ‘rotkop’

Al sinds de start van 24Kitchen doen Danny en zijn collega’s hun best om kijkers enthousiast te maken om thuis te koken, schreef hij afgelopen weekend op Facebook. ‘Natuurlijk krijg je weleens wat kritiek, dat hoort erbij’, aldus Danny. Toch voelde hij de behoefte te reageren op een ‘fan’ die hem erop had gewezen dat hij een ‘rotkop’ zou hebben.



Volgens de kijker kan Danny niet koken en is hij veel te intiem met de Indische dames met wie hij geregeld kookt in zijn programma Zoals alleen oma dat kan. Hij doet kinderlijk en kruipt te veel tegen de vrouwen aan, aldus de criticus. ‘Volgens mij kan ik hieruit opmaken dat je mijn programma niet zo leuk vindt’, reageerde Danny. ‘Doe jezelf dan een plezier en zet hem gewoon over.’ Op de kritiek op zijn uiterlijk reageerde hij laconiek: ‘Persoonlijk ben ik vrij blij met mijn hoofd. Ik geef toe, het kan wel iets dunner, maar een rotkop. Mwah, valt reuze mee hoor. De make-up maakt het zelfs beter.’



Jansen ligt dus niet huilend in een boekje, schreef hij. Zulke dingen maken je sterker, is zijn overtuiging. Hij tagt in het bericht zijn collega’s Miljuschka Witzenhausen, Hugo Kennis, Estée Strooker en Hidde den Brabander, die ook te maken krijgen met dit soort negatieve reacties.