Vondst van baby's hoopvol voor de toekomst van de platte oester

Tijdens een expeditie van Stichting Duik de Noordzee Schoon zijn vier baby-oesters aangetroffen in de onderzoekskooien van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en ARK Natuurontwikkeling. Dat heeft Stephanie Verbeek, hoofd van de unit oceanen van het WNF, laten weten in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels . ,,Het is een best-case scenario, want het betekent dat de oesterbank zich op natuurlijke wijze kan uitbreiden", aldus Verbeek.

Panda van de zee

De baby-oestertjes die zijn uitgezet, werden eerst met zorg opgekweekt bij Roem van Yerseke. Het is niet gemakkelijk om deze oesters zich te laten voortplanten. Platte oesters beslissen pas in het voorjaar of ze een dame of heer worden. Dan maken ze hun voortplantingsorganen aan en produceren ze óf zaadjes, óf eitjes. De oesters worden weleens de panda's van de zee genoemd, omdat het voortplanten moeizaam gaat.



Aquatechnologe Nienke Bakker-Ten Brinke van Roem van Yerseke in PZC in juni van dit jaar: ,,Platte oesters kennen als enige van alle oestersoorten broedzorg. Dat betekent dat de moeder de bevruchte eitjes verzorgt tot ze groot genoeg zijn.” Elk jaar produceert een platte oester 1 miljoen larfjes, tegenover circa 35 miljoen bij de Zeeuwse oester, de creuse. Van die 35 miljoen creuse-larfjes worden er honderdduizenden groot. De platte oester ziet slechts een stuk of duizend van haar larfjes opgroeien tot volwassenen.



Platte oesters zijn erg populair bij oestereters. De exclusieve lekkernij groeit langzamer en is pas na vijf jaar eetbaar. De andere oester die in de Noordzee voorkomt is de creuse, ook wel Japanse oester genoemd.