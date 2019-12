Voor de detox is er nu de pretox: is ontgiften voor de feestdagen een goed idee?

Beide diëtistes leggen duidelijk de nadruk op een gezond voedingspatroon in de aanloop naar de feestdagen, en raden aan om extreme pretoxkuren (waarbij je dagenlang enkel maar sapjes drinkt bijvoorbeeld) te laten voor wat ze zijn.



,,Begin zeker geen extreme pretoxkuren of diëten”, zegt Lemoine. ,,Dat zal er alleen maar voor zorgen dat je tijdens de feestdagen zelf gaat overcompenseren voor alle voedingsstoffen die je gemist hebt. Het zorgt er ook voor dat je je gemakkelijker gaat overeten: je porties worden groter en je schept sneller nog een extra bordje op.”



Daar is ook Van Laer het mee eens: ,,Gebruik je gezond verstand en val vooral niet van het ene extreem in het andere. Weet ook dat de supermarkt vol verborgen en minder verborgen verleidingen schuilt dezer dagen. Dat zorgt ervoor dat we veel sneller dan normaal ongezond en vettig eten in huis halen. Veel beter dan extreem te gaan pretoxen en sapkuren te volgen, is om gewoon bewust om te gaan met wat je eet.”