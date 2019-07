Voor de echte fans: overnacht nu in een enorme avocado

Wat Eten We Vandaag: Bavarois met zomerfruit en koekschot­sen

10:00 “Bavarois, is dat niet gewoon een chic woord voor pudding?” Zoiets, maar laat het de Fransen niet horen. Het is een luchtig nagerecht die in elke vorm kan worden gegoten. We maken ‘m met zomerfruit, vanille-mascarpone en koekschotsen.